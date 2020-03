Coronavirus y periodo de gestación

Por tanto, todas aquellas familias que esperan un bebé, deben mantener la calma y estar al tanto de la información científica que surja relacionada al virus para no caer en confusiones. “La información que se tiene hasta este momento es que las mujeres embarazadas no presentan mayor susceptibilidad de contagio del coronavirus, por lo que se recomienda seguir los mismos pasos para prevenir la infección que el resto de la población”, recalca el doctor Saúl Barrera, director de IVI Panamá.

La revista científica The Lancet publicó recientemente que, tras una serie de estudios que examinaron la relación entre el coronavirus y el embarazo, no se logró evidenciar que las mujeres en gestación presenten mayor susceptibilidad de contagio del virus. Tampoco existe transmisión vertical del Covid-19 de la madre al feto y ni el pronóstico de la gestación ni el de las pacientes fue peor comparado con mujeres infectadas que no estaban embarazadas.

You May Also Like