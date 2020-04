Coronavirus: Últimas Noticias de la pandemia COVID-19 en Estados Unidos y el mundo

“El virus no ha sido derrotado , pero estamos en el camino correcto”, dijo este sábado Domenico Arcuri, comisionado para la emergencia sanitaria. “Vemos los indicadores, pero no el final del túnel. De hecho, el final del túnel aún está lejos”, agregó.

❗️La ciudad de Nueva York comenzó a utilizar una fosa común para sepultar los cuerpos de personas que no han sido reclamados por sus familias. Sin embargo, el alcalde Bill de Blasio explicó que no sólo se están enterrando ahí víctimas de coronavirus, sino también que han fallecido producto de otras enfermedades.

You May Also Like