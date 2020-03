Coronavirus, tiempos de civismo | La Prensa Panamá

Estos son momentos de poner a prueba el civismo de los panameños. Los próximos serán días y semanas difíciles y será necesario aunar esfuerzos para enfrentar el peor reto a la salud actual y la prosperidad futura de la nación. No puede negarse la crisis ni entorpecer los esfuerzos sanitarios para enfrentar la pandemia que viene desde el exterior. La nueva enfermedad debe promover el antídoto de la solidaridad, unir a los panameños contra un enemigo común que pone en juego el porvenir del colectivo social. No son tiempos para renunciar al optimismo, ni dar paso al miedo y la desesperación, sino de renovar la confianza pública en las acciones del gobierno nacional a través de las autoridades rectoras de la salud ciudadana.

Las responsabilidades concretas del gobierno y las autoridades sanitarias no contradicen el llamado a toda la estructura social del país a cumplir sus deberes individuales para superar la crisis. La disciplina en las medidas profilácticas debe ser acompañada con información y transparencia para ahuyentar la histeria y las supersticiones. Los medios de comunicación deben anteponer la pedagogía a las tentaciones apocalípticas y actuar con sentido de mesura para no ahondar el estrés colosal al que está sometida actualmente la ciudadanía. Ante la propagación del coronavirus debe promoverse el contagio del altruismo y la madurez de cada panameño ante el colectivo social al que pertenece y del que depende.

