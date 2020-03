Coronavirus tendrá impacto en los suministros hacia ZLC

Sin embargo, reconoce que la zona franca en Colón sí percibirá los efectos del coronavirus en un futuro no muy lejano. “En la Zona Libre de Colón no vamos a tener mercancía y aunque los empresarios en estos momentos cuentan con un inventario en bodega que podría abastecer a la región, no será por mucho tiempo”, detalló Rojas.

