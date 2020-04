Coronavirus. Ronaldo recibe fuerte advertencia del gobierno de su país

Luego de que el futbolista portugués Cristiano Ronaldo fuera captado entrenando al aire libre en el Estadio Nacional de Madeira en plena cuarentena por la pandemia de Coronavirus, la Secretaría Regional de Salud de Madeira, Portugal le lanzó una fuerte advertencia. Y es que si bien no está prohibido salir a hacer ejercicio, el delantero de la Juventus no respetó la distancia social que es casi una obligación entre los ciudadanos.

