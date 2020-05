Coronavirus: Reactivación de economías genera nuevos retos

El primer ministro, Imran Khan, explicó que su gobierno levantaba la cuarentena porque no puede mantener a los millones de familias que dependen de jornales para vivir. El gobierno advirtió que reimpondrá los controles si la población no cumple las pautas de distancia social.

En Estados Unidos, correos electrónicos confidenciales del gobierno obtenidos por The Associated Press revelan que una decisión de ocultar una guía detallada para la reapertura de localidades preparada por los principales expertos en control de enfermedades provino de los niveles más altos de la Casa Blanca.

AP • 9 May 2020 – 08:21 AM

