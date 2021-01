¿Coronavirus? ¿Qué coronavirus? La fiesta en Miami Beach no se detiene

Pero eso poco parece asustar a los paseantes de Lincoln Road, Española Way y Ocean Drive, incluso ahora que ya se detectó en Florida la cepa británica del coronavirus, mucho más contagiosa, en un joven que no había viajado a ninguna parte en el periodo de incubación.

Sobre lo de no cubrirse la boca, explica que como la policía solo “amenaza” con poner una multa, sin pasar a mayores, y solo si uno se acerca mucho a ellos sin mascarilla, es tan fácil como no aproximarse a los agentes y mantener una filosofía que parecen seguir muchos en Miami Beach: “Vale más la diversión del momento” que el posible castigo.

