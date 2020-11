coronavirus, polarización y crisis climática

El demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el 46º presidente de los Estados Unidos. Tras cuatro días de recuento, el sábado consiguió finalmente imponerse a los republicanos en el estado de Pensilvania , por lo que logró superar con holgura los 270 votos electorales necesarios para obtener la presidencia y que provocan que el el actual mandatario, Donald Trump , que todavía no ha reconocido la derrota, no repita.

You May Also Like