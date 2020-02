Coronavirus o discriminavirus | La Prensa Panamá

El coronavirus es una realidad que la humanidad está enfrentando a inicios de esta nueva década, y al igual que con muchas otras enfermedades que se han propagado en el pasado, hemos reaccionado de manera apropiada. Sigamos las directrices de los doctores, pero no discriminemos. No solo hay que evitar que el coronavirus se propague, sino también el discriminavirus.

Sobre el coronavirus, las probabilidades que nos encontremos con un portador del virus en Panamá son mínimas. Para probar mi punto, me he tomado la molestia de compartirles el cálculo. La población asiática representa un 69% de todos los seres humanos en el mundo. De aquellas 4,463 millones de personas asiáticas, solo el 30% son chinas.

Al mismo tiempo, recuerdo haber reaccionado de dos formas. Primero me asusté, y segundo me propuse que si veía a alguien con características asiáticas, evitaría el contacto físico a toda costa.

