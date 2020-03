Coronavirus no detiene a los amantes del cine en Norteamérica

Las audiencias no se alejaron de los cines a pesar de las preocupaciones por el brote de coronavirus, de acuerdo con las cifras de las taquillas de Estados Unidos y Canadá publicadas hoy, 8 de marzo.

“Onward”, de Disney y Pixar, encabezó las recaudaciones según se preveía, mientras que el drama sobre basquetbol “The Way Back”, protagonizado por Ben Affleck, se desempeñó de acuerdo a los pronósticos.

“Onward”, de Disney y Pixar, recaudó 40 millones de dólares en 4.310 salas de cine. A nivel internacional obtuvo 28 millones.

Por su parte, “The Invisible Man”, de Universal y Blumhouse, quedó en segundo lugar con 15,2 millones de dólares, y “The Way Back”, de Warner Bros, recaudó 8,5 millones.

La epidemia del coronavirus, surgido originalmente en China, se está extendiendo rápidamente por Estados Unidos a pesar de los esfuerzos de las autoridades por contenerla.

A continuación presentamos las ventas estimadas de boletos del viernes al domingo en salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Donde estuvieron disponibles se incluyen las cifras a nivel internacional.

1. “Onward”, 40 millones de dólares (28 millones a nivel internacional).

2. “The Invisible Man”, 15,2 millones (17,3 millones a nivel internacional).

3. “The Way Back”, 8,5 millones (640.000 a nivel internacional).

4. “Sonic the Hedgehog”, 8 millones (12 millones a nivel internacional).

5. “The Call of the Wild”, 7 millones (4,8 millones a nivel internacional).

6. “Emma”, 5 millones (1,5 millones a nivel internacional).

7. “Bad Boys For Life”, 3,1 millones (2,8 millones a nivel internacional).

8. “Birds of Prey”, 2,2 millones (1,9 millones a nivel internacional).

9. “Impractical Jokers: The Movie”, 1,8 millones.

10. “My Hero Academia: Heroes Rising”, 1,5 millones.

