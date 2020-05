Coronavirus: Más de 73,000 fallecidos en Estados Unidos; Trump pide la derogación de Obamacare | Noticias Univision Salud

Por la mañana, la canciller alemana, Angela Merkel, y los líderes de los estados federados anunciaron el alivio de algunas restricciones y el prolongamiento de la norma general del distanciamiento social hasta el 5 de junio. Además del regreso de la Bundesliga, ahora se podrá salir en grupos con personas de dos familias y ya no solo con quienes vivan bajo el mismo techo o en grupos de dos y las tiendas ya no tendrán que limitar su área de compra a 800 metros cuadrados.

