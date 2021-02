Coronavirus: Maduro anuncia vacunas para personal médico y el aparato del chavismo en Venezuela | Internacional

El mandatario venezolano ofreció estas declaraciones en una rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en la cual se refirió a otros temas vinculados a la crisis política, económica y migratoria venezolana, y a algunas situaciones polémicas vinculadas con su presencia en el poder. Entre otras cosas, Maduro afirmó que no le importa que la Unión Europea no reconozca a su Gobierno y privilegie su contacto con Juan Guaidó pese a haber dejado de reconocerlo como mandatario. “Desde el fondo de mi corazón: no nos importa lo que digan desde la Unión Europea. Las instituciones venezolanas son estas, estamos por encima de falsos reconocimientos (…) Tenemos en Europa embajadas y consulados que son un punto de partida para el diálogo”.

