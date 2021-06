Coronavirus: Los Ángeles vuelve al uso de la mascarilla en interiores ante el avance de la variante delta | Sociedad

Las autoridades médicas del condado han pedido usar la mascarilla en los supermercados, tiendas, cines, teatros y centros de trabajo. También creen que es mejor usarla en los sitios públicos donde no se sabe si los asistentes están o no vacunados. Esto, al menos, hasta que los expertos “entiendan mejor cómo y entre quiénes se transmite la variante delta”, señala un comunicado emitido el lunes. “Todos deberían enfocarse en la máxima protección con la menor interrupción de nuestras rutinas al mismo tiempo que los negocios operan con restricciones como distanciamiento social y restricciones de aforo”, añade el documento.

La variante delta avanza y el ritmo de vacunación estancado. Esos son los factores que han llevado a las autoridades de Los Ángeles, la ciudad más poblada del oeste de Estados Unidos, a recomendar el uso de la mascarilla en interiores de sitios públicos sin importar si la gente ha sido vacunada o no. El pasado 15 de junio el gobernador Gavin Newsom anunció la reapertura de California y proclamó con bombo y platillo el fin de la mascarilla obligatoria para los inmunizados. No han pasado ni dos semanas desde que el político pidió pasar página, pero el coronavirus tiene la última palabra.

You May Also Like