Coronavirus llega a Unión Chocó, se registran los tres primeros contagiados

“Ya se gastaron tres y nos quedan tres”, dijo Chami, quien mostró su preocupación porque si la enfermedad se extiende “no contamos con más pruebas” . Ante los primeros casos de coronavirus en la comunidad, el pueblo de Unión Chocó en Darién, mantiene la cuarentena, con días específicos de salida para los hombres y las mujeres. Además no se puede salir sin mascarilla por la comunidad y se está multando a los que no cumplan con esta norma.

You May Also Like