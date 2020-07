Coronavirus hoy: Mariano, jugador del Real Madrid, positivo para covid-19 – Fútbol Internacional – Deportes

Agüero no se ha recuperado a tiempo de la operación a la que tuvo que someterse en su rodilla izquierda a finales de junio y no estará para formar con su equipo en el encuentro del viernes 7 de agosto, de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, cuya fase final se jugará del 12 al 23 de agosto en Portugal.

