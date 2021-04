Coronavirus: Estados Unidos enviará 60 millones de vacunas de AstraZeneca a otros países | Sociedad

Estados Unidos enviará 60 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a otros países, ha anunciado este lunes el asesor de la Casa Blanca en el grupo de respuesta de coronavirus, Andy Slavitt. El anuncio se materializará en los próximos meses, una vez que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorice el uso del fármaco, aún pendiente en EE UU, y se hayan fabricado millones de fármacos. Varios organismos internacionales llevan semanas presionando a la Administración de Joe Biden para que done parte de sus vacunas sobrantes a los países donde la pandemia está descontrolada o no cuentan con vacunas suficientes para proteger a su población.

