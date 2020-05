Coronavirus: Estado físico de jugadores, gran interrogante

“Uno puede estar preparado mentalmente, pero el cuerpo no estará listo si uno no hace una pretemporada con todas las de la ley, con unos siete partidos amistosos”, manifestó el defensor de Los Angeles Kings Drew Doughty. “Si solo te entrenas una semana y haces un par de partidos amistosos, arruinarás tu cuerpo”.

Los deportistas se entrenan por su cuenta mientras dura el confinamiento, pero los expertos dicen que ello no implica que estarán a punto al reincorporarse a sus equipos y advierten que no hay que apresurar la reanudación de las competencias.

