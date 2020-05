Coronavirus: Entrevista con la investigadora Jennifer Hillman: “Soy optimista. Creo que las leyes de propiedad intelectual no se impondrán en la distribución justa de una vacuna”

No veo que una compañía farmacéutica pueda decir: “Esta (vacuna) es mía y no la compartiré con nadie a menos que me paguen mil millones de dólares”.

Muchos no tienen una industria farmacéutica sofisticada, así que ¿para qué quieren esos gobiernos una licencia farmacéutica si no pueden producir nada?

Pero en un artículo publicado recientemente en la revista Foregin Affairs , Jennifer Hillman, investigadora del Council on Foreign Relations, un centro de estudios estadounidense con sede en Nueva York, y profesora del Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, Washington, asegura que las patentes no necesariamente obstaculizarán la distribución equitativa de la vacuna.

