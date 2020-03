Coronavirus en Panamá: Tiendas y minisúper aumentan precios de alimentos; la Acodeco advierte sanciones

El administrador general de la Acodeco, Jorge Quintero Quirós, hizo un llamado enérgico a la comunidad china en Panamá vía Skype: “Este no es el momento para la especulación, no queremos estar multando, pero si continúa el alza sin justificación de los productos, lo haremos”. pic.twitter.com/xPVyuM12b7 — ACODECO (@AcodecoPma) March 26, 2020

