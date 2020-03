Coronavirus en Panamá: Empleadores pueden dejar de pagarle a sus trabajadores con aprobación del Ministerio de Trabajo

El Decreto Ejecutivo N°81 , publicado en Gaceta Oficial , que reglamenta el numeral 8 del artículo 199 del Código de Trabajo determina que los trabajadores no están obligados a prestar el servicio, mientras que los empleadores no están obligados a pagar el salario, a raíz del cierre temporal de empresa ordenado por el Gobierno Nacional, producto de las medidas para combatir el coronavirus.

