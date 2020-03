Coronavirus en Panamá: Cadenas de supermercados anuncian nuevos horarios ante medidas por COVID-19

Entre las recomendaciones, se les solicita a las personas que se organicen durante el horario establecido, para efectuar sus compras. Solo debe asistir una persona por familia, no deben llevar niños. Si no es necesario, los adultos mayores deben quedarse en casa y que algún familiar compre lo que necesiten.

Mientras que el Súper Xtra abrirá todas sus tiendas a nivel nacional de 6:00 a.m. a 4:00 p.m. , excepto el Xtra Market de Changuinola en Bocas del Toro, SantiagoPlaza y Súper Xtra Santiago Terminal en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Todos han ajustado sus horarios entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m. Entre ellos está el Super 99 que abrirá en horario de lunes a domingo de 6:00a.m. a 4:30p.m. en todas sus sucursales, con excepción de la sucursal de Colón Centro, Calidonia y Bugaba, Chiriquí, que estarán operando de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

