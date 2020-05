Coronavirus en EEUU: el presidente de la Reserva Federal espera una caída del PIB de hasta el 30% en el segundo trimestre

No obstante, se mostró “optimista” acerca de la eventual recuperación económica en el país pese a la “incertidumbre” actual.”A largo plazo e incluso a mediano plazo, no querrías apostar contra la economía de EEUU”, agregó. “Pienso que se verá una recuperación firme de la economía durante la segunda mitad del año”, dijo Powell y agregó que para que la economía se recupere totalmente, “las personas deberán recuperar la confianza y quizás habrá que esperar a la llegada de una vacuna”.

