Coronavirus en EEUU: comenzaron a vacunar en el aeropuerto internacional de Miami

Quienes pueden acceder a las dosis ofrecidas en estas dos locaciones son los trabajadores del aeropuerto, familiares y amigos de estos, así como cualquier viajero que resida en la Florida . Sin embargo, como se contempla la vacunación de amigos de empleados, el concepto es lo suficientemente amplio como para que no haya grandes restricciones para colocarle una vacuna a quien fuera que se acerque hasta allí. Como en la mayor parte de los centros de vacunación en Florida, ya no se piden documentos que prueben residencia, más allá de una declaración verbal.

