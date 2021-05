Coronavirus | ELMER HUERTA | COVID-19 | PANDEMIA | Polémica por mascarillas en EE.UU. | TECNOLOGIA

Con su decisión, los CDC están impidiendo que la actitud negativa de los que no quieren vacunarse retrase la revitalización económica del país. En vez de esperar a que los renuentes se vacunen, los CDC premian a los completamente vacunados, y a los otros les dicen que lo hagan ( el 90% de los estadounidenses vive a menos de 8 km de un puesto de vacunación ), y que si no se vacunan, deberán asumir sus consecuencias.

El 13,5% son los adoptadores tempranos , es decir aquellos que no irán el primer día, pero se vacunarán pronto, en los primeros días o semanas. El 34%, o mayoría temprana , son aquellas personas que esperarán algunas semanas o meses para vacunarse , asegurándose de que las vacunas son seguras y no causan problemas.

Ante la ausencia de los llamados pasaportes de vacunación, el uso de mascarillas en lugares abiertos y cerrados en EE.UU. se convierte entonces en un acto de honestidad, pero ¿quién sería la persona más afectada por un posible contagio? ¿La persona vacunada o la no vacunada ? Sin duda que la no vacunada, quien tendría más probabilidades de infectarse, enfermarse, complicarse y hasta morir. La persona vacunada está protegida.

El gran problema de esa decisión, que está dirigida a premiar a la persona completamente vacunada , es que es imposible saber si una persona está completamente vacunada o no. Por ejemplo, si usted va a un restaurante, y nota que nadie usa mascarillas, porque con la nueva disposición, toda persona completamente vacunada ya no está obligada a usarla, ¿cómo saber quiénes están completamente vacunados y quienes están mintiendo?

You May Also Like