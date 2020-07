Coronavirus: cómo el hallazgo de rastros de SARS-CoV-2 en aguas residuales de 4 países (antes del brote en China) aumenta el misterio sobre su origen

“Estos brotes deben investigarse adecuadamente con personas en el terreno, una por una . Debes hacer lo que hizo John Snow. Interrogas a las personas y comienzas a construir hipótesis que se ajustan a los hechos, y no al revés”, señaló el epidemiólogo Tom Jefferson, vinculado a la Universidad de Oxford, en una entrevista con The Telegraph.

You May Also Like