Coronavirus: 3,967 muertes entre grupos vulnerables

“No me cabe duda que en las poblaciones indígenas deben haber subregistros de personas contagiadas o muertas que no aparecen en las cifras oficiales, ya que viven en áreas de difícil acceso”, manifestó Gálvez, quien agregó que la población infantil ha sido dejada en un “segundo plano” en pandemia, y no debe ser así.

