Corea del Sur – Portugal, en directo: resumen, clasificación, goles y resultados del Mundial de Qatar 2022

La selección portuguesa no se jugaba apenas nada en el encuentro, mientras Corea del Sur se jugaba la vida . Y era la que peor lo tenía de su grupo para pasar. Más todavía cuando Ricardo Horta hizo el primero a los pocos minutos después de una gran jugada entre Pepe, Dalot y el propio delantero luso. No obstante, Portugal no rebajó la intensidad y buscó el segundo, aunque sin tino. Ese arrojo le causó problemas, y Kim Young-Gwon aprovechó un saque de esquina para poner el empate con el que se llegó al descanso.

