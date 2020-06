Corea del Norte podría estar haciendo millones, y violando sanciones, vendiendo arena. Sí, arena

El Ministerio de Seguridad Pública de China, que no respondió a la solicitud de CNN de comentarios sobre este artículo, lanzó una campaña, a principios del año pasado, para tomar medidas enérgicas contra las operaciones ilegales de arena a lo largo del río Yangtze. Para octubre, las autoridades habían investigado 90 grupos en 10 provincias diferentes y confiscaron US$ 251 millones, 305 buques mineros de arena y 2,88 millones de metros cúbicos de arena, informaron medios estatales chinos.

A pesar de esas medidas, Corea del Norte recaudó al menos US$ 22 millones, el año pasado, utilizando “una operación sustancial de exportación de arena”, dijeron investigadores de la ONU en un informe publicado en abril. Un país no identificado suministró al Panel de Expertos sobre Corea del Norte, como se conoce formalmente a los investigadores, información de inteligencia que afirma que Pyongyang envió un millón de toneladas de arena al extranjero, desde mayo de 2019 hasta finales de año.

