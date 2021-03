Corea del Norte lanza dura advertencia contra administración de Biden

Exfuncionarios y expertos también señalaron que los compromisos de los funcionarios de la administración Biden de no levantar los aranceles a Corea del Norte durante las audiencias de confirmación no pasaron desapercibidos, lo que podría ser un factor que impulse la decisión de Pyongyang de no involucrarse directamente con EE.UU.

«Tiene que ser matizado porque no se puede decir simplemente, ya sabes, queremos tener conversaciones, y las conversaciones serán sobre la desnuclearización completa de Corea del Norte, porque eso suena muy parcial», le dijo a CNN. «Tendría que ser a largo plazo y no el modelo de Libia de desnuclearización completa antes de que les demos lo que quieran».

Washington (CNN) — Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, advirtió el lunes a la administración Biden que no «cause un hedor en su primer paso», horas después de que la Casa Blanca dijera que no había recibido respuesta a su acercamiento a Pyongyang.

You May Also Like