Copa reduce estimación de crecimiento para 2020 y acciones caen en Wall Street

“Parece que el MAX no volará hasta la segunda mitad de 2020, y Boeing no podrá entregar la cantidad de aviones que esperábamos este año. Siendo ese el caso, hemos reducido nuestro crecimiento de capacidad para 2020 y tendremos que frenar la transición de Embraer con la mayoría de los aviones que ahora parten en 2021”, explicó el director ejecutivo de Copa Airlines.

You May Also Like