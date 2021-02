Copa América se jugaría sin público en Bogotá

“Todavía no se ha confirmado si se va a realizar la Copa América porque la CONMEBOL no quiere el torneo sin público”, señalo el miércoles Fernando Jaramillo, vicepresidente de la Federación Colombiana de fútbol y presidente de la liga profesional Dimayor.

“Nada me gustaría más que poder volver al estadio, pero debemos ser realistas, eso no va a pasar en un futuro cercano”, dijo Gómez. “Bogotá, al igual que Colombia, no va a tener inmunidad de rebaño en este 2021”.

