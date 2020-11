Copa Airlines volverá a volar a Venezuela desde el 24 de noviembre

Señalan que los pasajeros deberán cumplir los requisitos establecidos por la aerolínea y las autoridades de Venezuela, que contemplan la presentación obligatoria de la Prueba PCR Negativa con una vigencia no mayor de 48 horas (no aplica para niños hasta dos años) y le realizarán prueba PCR a los pasajeros que arriben a Venezuela en el aeropuerto (sin costo).

