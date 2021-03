Convocan a mesa de trabajo para atender asentamiento Unión de Azuero de Chepo

El jefe de la cartera de Vivienda rechazó que algunas personas para que sean atendidas en el Miviot tienen que tener contactos. “Si hay alguien que tenía palanca conmigo era mi mamá y se murió; y mi papá si tenía algo de palanca y también se murió. No vengan a hablar de palanca, ni de influencia, porque así no se manejan las cosas”, aclaró.

