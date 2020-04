conviértete en un famoso con los deepfake de Avatarify

El programador Ali Aliev usó el código open source del “First Order Motion Model for Image Animation” para construir Avatarify, código que fue inicialmente desarrollado por investigadores de la Universidad de Trento (Italia) y de la empresa Snap Inc. ( Snapchat ).

Llega el fin de semana. Otra vez vermú-videollamada con los amigos . Es difícil hacer planes diferentes cuando parece que vives en la peli del día de la marmota y todos los sábados y domingos -por no decir todas las semanas- son similares. Pero no te desanimes, porque siempre hay algo nuevo que probar . Incluso estando de encierro colectivo.

You May Also Like