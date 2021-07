Convención constitucional en Chile se instala en medio de protestas

Pero esta misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas. “Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos. Por primera vez, veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos”, dijo el sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las voces más influyentes en Chile.

Con cerca de tres horas de retraso, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, quien presidió la ceremonia, procedió al nombramiento uno a uno de los 155 convencionales, tras constatar que ya “no hay represión, no hay detenidos, no hay lesionados”.

