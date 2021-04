“Controlarle era un crimen”, “perdió al día siguiente de un control”, las graves insinuaciones del exjefe del dopaje francés contra Nadal

Verdy ha escrito un libro en el que habla de su etapa al frente de la lucha contra el dopaje y del que han trascendido sus acusaciones a Lance Armstrong: “ Él es la mejor estafa . Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía atacar a las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero creo que tenía un motor en la bicicleta”.

“Controlarle era un crimen de lesa majestad. En 2009 fue la única vez que nos permitimos hacer controles por sorpresa. En Bercy los pudimos hacer a 7 tenistas: 3 franceses, 3 alemanes y 1 español. Con los franceses y alemanes no tuvimos ningún problema. Con el español no sucedió lo mismo “, explica.

