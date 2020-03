Contribuyentes tendrán más tiempo para pagar impuestos

De igual forma, quedan exceptuados el impuesto sobre la renta retenido a no residentes, el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios retenido por agentes locales, por el Estado y a no residentes, el impuesto de dividendos y el impuesto de inmuebles que retiene el banco en la cuenta bancaria designada por el cliente.

Por ejemplo, el 30 de abril vence el primer cuatrimestre de pago del impuesto de inmuebles. Habitualmente, si no se cumple con el pago en ese plazo, a partir del 1 de mayo se va generando un recargo que crece con el tiempo. Con la medida adoptada ayer por el Gobierno, no se generarán recargos por los próximos seis meses.

You May Also Like