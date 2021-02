Contratos de ‘Mi Cultura en Casa’, bajo escrutinio

Otros contratos otorgados a esa misma compañía incluyen más acuerdos con artistas para distintos programas. Pero estas compras sí pasaron por un proceso de licitación. Esto, incluso cuando no ofertaba el mejor precio. La documentación plasma que los demás proponentes no cumplían con las especificaciones requeridas.

En el documento que justifica la asignación directa se habló de carácter urgente y se alegó que los tiempos no permitirían hacer el proceso de compra necesario (la licitación pública). El contrato, según la propuesta presentada por Jimmy Dawson Productions, Inc., incluyó el alquiler de un camión móvil, comida, pago a los artistas y animadores, y el costo de producción de los shows.

