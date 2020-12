Contrato para semáforos inteligentes causa polémica

Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, aprobar un contrato directo de semáforos a una empresa “corrupta”, en medio de una pandemia que el lunes cobró la vida de 52 panameños, es terrible e insensible. “Esto muestra que el Gobierno no improvisa, sino que no le importa con el país ni con los panameños. [Su] única prioridad [es] robar”, dijo.

