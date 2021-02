Contrato con PPC en su último año de concesión

A través de la Ley 55 de diciembre de 2005, se aprobó la adenda No. 1 al contrato de concesión, en la cual se reconoce que “la equiparación no era aplicable a la empresa, toda vez que esta recibió infraestructuras y puertos en operación, a diferencia de los otros operadores portuarios”, lo que “lesionaba gravemente a todos los panameños y panameñas al privar al Estado de cuantiosas sumas que podrían contribuir al desarrollo social del país”.

