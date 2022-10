Contrato con Minera Panamá, sin fecha definida

De acuerdo con los nuevos términos, Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, realizará un pago anual que no podrá ser inferior a los 375 millones de dólares, transferencia que estará compuesta por regalías, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de otros tributos que actualmente no se aplican, como el impuesto por el pago de intereses y utilidades.

You May Also Like