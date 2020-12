Contratistas no podrían donar a campañas

“Yo no les he dicho con quién hacer o dejar de hacer negocios”, dijo Vásquez, y sostuvo que prohibir las donaciones de este tipo no le quita a los empresarios el derecho cívico de participar con su voto o con su militancia en apoyo a un partido o candidato.

Así quedó el numeral cinco del artículo 203 de la ley electoral, disposición a la que también se le agregaron otros cuatro numerales. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con que se avalara el cambio. Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), votó en contra de la propuesta porque considera que es una “discriminación” contra los ciudadanos que son empresarios. Suárez, quien forma parte del Foro Ciudadano de Reformas Electorales, y tiene derecho a voz y voto dentro de la comisión, aceptó que en algunos casos se puede presentar un conflicto de intereses, pero añadió que el “derecho ciudadano” de apoyar una candidatura no puede ser coartado.

