Contratista tendrá 15 meses para hacer diseño del túnel de la línea 3 del Metro

En su momento se dijo que la decisión de optar por la opción de un túnel por debajo del cauce del Canal de Panamá se tomó para no retrasar la construcción de la línea 3, debido a que el proyecto del cuarto puente no contaba con un financiamiento para su ejecución. Han pasado más de 15 meses desde que se conoció la decisión de separar la línea 3 del cuarto puente, y todavía se desconoce cual será el futuro de éste último proyecto.

Originalmente, el túnel no formaba parte del proyecto, pero el año pasado el Gobierno decidió que el monorriel que recorrerá 25 kilómetros no utilizaría la estructura del cuarto puente para atravesar el Canal.

