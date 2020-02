Contrataciones Públicas admite reclamo de consorcio interesado en construir el Hospital del Niño

El consorcio presentó su recurso de reconsideración a lo actuado por la comisión evaluadora conformada por el Ministerio de Salud (Minsa), para calificar la licitación por mejor valor del Hospital del Niño, por considerar que no fueron objetivos al calificar el renglón de experiencia y que era “ilegal” la fianza presentada por su competidor, ya que -según dijeron- lo hicieron en días calendario y no en los días hábiles que establece la normativa.

