Contrataciones menores, abiertas a sobreprecio y libres de fianzas

No obstante, la eliminación de la fianzas estaría flexibilizando un requisito que podría poner en juego la garantía de obras, al no contar con los avales para trabajos millonarios.

“Si una empresa sabe que puede ofrecer un precio mucho más alto, aunque el producto no lo valga, y que esto no la inhabilita, entonces por qué no hacerlo. Se estaría haciendo legal el sobreprecio”, dijo una fuente a este diario.

Dicha empresa tendrá la prioridad en la adjudicación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos del pliego de condiciones y “el precio propuesto no sea mayor en un 25% en relación con la propuesta de menor precio presentada por una empresa no local”.

