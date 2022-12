Contratación minera, en su recta final

El pasado 9 de diciembre, en un comunicado oficial el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), entidad responsable de las concesiones mineras del país, se reiteró la fecha del 14 de diciembre como término definitivo para que FQM suscriba el acuerdo con el Estado. El gobierno nacional no ha explicado la razón de este término, como tampoco ha justificado porqué si el 17 de enero ya se habían aceptado los términos de la compensación por el nuevo contrato minero, en 11 meses no se había cerrado la negociación. Queda muy claro, que si efectivamente se concluye un nuevo acuerdo quedarán temas legales de importancia que deben atenderse con urgencia.

Si lo anterior fuera cierto, no tendrían que negociar un nuevo contrato ley. Además, como una importante valoración jurídica del tema, en la página 15 del fallo de la aclaración de sentencia de este caso, con fecha del 12 de julio de 2021, se dice lo siguiente: “en ese sentido, y únicamente con ánimo didáctico, debe recordársele al solicitante, que las sentencias proferidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en materia constitucional, son de carácter constitutivo “es decir, que a partir de su ejecutoria crean, modifican o extinguen una relación jurídica”, y sus efectos se proyectan hacia el futuro ex-nunc; con lo que diferir su cumplimiento, haciendo una especie de reconocimiento de la aplicabilidad de la vacatio legis para una Resolución Constitucional no solo es incorrecto, si no que, en sí, es incongruente con la naturaleza de este tipo de decisiones”.

