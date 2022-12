contras eléctricas y ‘Superbono’ en portería

No obstante, para que las contras funcionen como lo vienen haciendo, Marruecos basa su auténtica fortaleza en la solidez defensiva . Son un bloque compacto, organizado, solidario y muy correoso. No permiten que el rival piense ni respire, y fuerzan al contrario a acumular posesiones en zonas intrascendentes . La anticipación es la clave. Antes de que el oponente agreda su área, ellos piensan ya en la ejecución del contragolpe. No es casualidad, además, que solo hayan encajado un gol en todo el torneo , y que haya sido en propia meta.

