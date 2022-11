Desde hace cientos de años se ha debatido sobre la mejor forma de Gobierno. Con la muerte del rey persa Cambises, por allá por el siglo IV antes de Cristo, los príncipes Ótanes, Megabizo y Darío tuvieron la célebre discusión. El primero propuso entregar el poder al pueblo (democracia), el segundo a un grupo de sabios (aristocracia) y el tercero que continuara la monarquía. Tiempo después, los filósofos han estudiado el poder y diversas teorías que se formularon hace muchos años, hoy son completamente vigentes. John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu) puntualizaron, para finales de los 1600, que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. Montesquieu argumentaba que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Es justo lo que ocurre con el presidencialismo de Latinoamérica, que, al no tener contrapesos, sus gobernantes abusan del poder, causando la degeneración que hoy vivimos. Panamá puede dar el cambio, pero antes debemos fomentar la unidad de criterio. Hoy todos los políticos luchan para llegar al poder y disfrutar del botín. Pero eso ya no funciona, porque está demostrado que el presidencialismo nos produce pobreza y desesperanza. Hay que cambiar. ¡Así de simple!