Contraloría refrenda contrato para la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá

La Contraloría General informó este martes, 9 de febrero, que se refrendó el contrato para la construcción de la línea 3 del Metro por un monto de $2.844,096,495.89 y que unirá a las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

La obra será construida por el consorcio HPH JOINT VENTURE (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd).

En el acto de firma del refrendo del contrato estuvieron presentes el contralor Gerardo Solís, el embajador de la República de Corea, S. E. Choo Won Hoon y el director del Metro de Panamá, Héctor Ortega, Además, Daniel Chung del Consorcio HPH JOINT VENTURE (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd,) y un representante de HITACHI, LTD.

El director del Metro de Panamá, Héctor Ortega, recordó que la Línea 3 comunicará a las provincias de Panamá con la de Panamá Oeste desde la estación de Albrook de la línea 1 hasta Ciudad del Futuro.

Se estima que esta construcción generará cerca de 5,000 empleos directos e indirectos y tendrá una extensión de 24.5 kilómetros con 14 estaciones.

La Contraloría informó que el contrato ingresó para su refrendo el 12 de noviembre del 2020 y que este proceso incluyó la revisión de más de 15 requisitos del pliego, entre los que se destacan la oferta y resolución de adjudicación del contratista, el modelo de orden de proceder, fianzas de garantía, pólizas de seguro, lista de subcontratistas, plan y cronograma de ejecución, estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Ambiente, entre otros.

El embajador Choo Won Hoon agradeció a Panamá resaltó que este proyecto impactará positivamente en la economía y el bienestar de sus habitantes panameños.

Por su parte, el contralor Solís expresó que la obra reactivará la economía y mejorará la calidad de más de 500 mil residentes del sector oeste.