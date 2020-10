Contraloría publica video de la planilla 172 sin reportar funciones

Por su parte, la Contraloría contestó que “todo trámite de pago de los servicios especiales [nombre de la partida 172] que se gestione ante la Contraloría General tiene que ir acompañado de toda documentación pactada, incluyendo los informes de avance, por lo que nuestra institución tiene debido conocimiento del cumplimiento o no de los servicios especiales contratados por las entidades del Estado”. La Prensa solicitó copia simple de esta información, desde el pasado 8 de octubre y a la fecha la Contraloría no ha dado respuesta.

En el portal no se ha efectuado ningún cambio en la información. La Prensa le solicitó a la Asamblea los nombres, cédulas, funciones de esas mil 750 personas e indicó no tenerla disponible de esa manera y remitió al medio a la Contraloría.

